Москаль запевняє, що Закарпаття досі не отримало від МОЗ обіцяні вакцину від кору

Москаль не знає, куди і коли МОЗ вислало машину з вакциною

До Закарпатської області досі не надійшли обіцяні Міністерством охорони здоров'я вакцини від кору, натомість Угорщина пообіцяла вже в п'ятницю, 26 січня, передати 10 тис. таких вакцин. Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. «У нас дійсно є проблема з кором. У Закарпатті проживає 50%



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Геннадій Москаль

Москаль не знає, куди і коли МОЗ вислало машину з вакциною

До Закарпатської області досі не надійшли обіцяні Міністерством охорони здоров'я вакцини від кору, натомість Угорщина пообіцяла вже в п'ятницю, 26 січня, передати 10 тис. таких вакцин.

Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль.

«У нас дійсно є проблема з кором. У Закарпатті проживає 50% ромського населення України. Явно їм ніхто не робив щеплення. У цьому є проблема. Та українська (вакцина, – ред.), яку обіцяла пані Супрун (в. о. глави МОЗ, – ред.), поки що її в Закарпатті немає. Нехай МОЗ скаже, куди і коли вислати машину», – зазначив він.

Москаль сказав, що провів у середу в Ужгороді розмову з угорським генконсулом.

«У п’ятницю вони поставлять нам 10 тисяч вакцин. Ми визнаємо це гуманітарним вантажем», – розповів він.

За його словами, цих вакцин вистачить в області на два місяці.

У вівторок, 23 січня, головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта зачявив, що МОЗ направить на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору.

Нагадаємо, з понеділка, 22 січня, дитячі садки, школи і школи мистецтв у Тячівському районі на Закарпатті закрили на карантин через поширення кору.

До слова, МОЗ проводить розслідування щодо нестачі вакцин проти кору.