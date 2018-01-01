  1. Головна
  2. Країна
  3. Новини здоров'я
    Новини здоров'я

    Москаль запевняє, що Закарпаття досі не отримало від МОЗ обіцяні вакцину від кору

    Москаль не знає, куди і коли МОЗ вислало машину з вакциною
    До Закарпатської області досі не надійшли обіцяні Міністерством охорони здоров'я вакцини від кору, натомість Угорщина пообіцяла вже в п'ятницю, 26 січня, передати 10 тис. таких вакцин. Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. «У нас дійсно є проблема з кором. У Закарпатті проживає 50%
    • Сьогодні, 01:21
    • Розсилка
    Геннадій Москаль
    Геннадій Москаль

    Москаль не знає, куди і коли МОЗ вислало машину з вакциною

    До Закарпатської області досі не надійшли обіцяні Міністерством охорони здоров'я вакцини від кору, натомість Угорщина пообіцяла вже в п'ятницю, 26 січня, передати 10 тис. таких вакцин.

    Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль.

    «У нас дійсно є проблема з кором. У Закарпатті проживає 50% ромського населення України. Явно їм ніхто не робив щеплення. У цьому є проблема. Та українська (вакцина, – ред.), яку обіцяла пані Супрун (в. о. глави МОЗ, – ред.), поки що її в Закарпатті немає. Нехай МОЗ скаже, куди і коли вислати машину», – зазначив він.

    Москаль сказав, що провів у середу в Ужгороді розмову з угорським генконсулом.

    «У п’ятницю вони поставлять нам 10 тисяч вакцин. Ми визнаємо це гуманітарним вантажем», – розповів він.

    За його словами, цих вакцин вистачить в області на два місяці.

    У вівторок, 23 січня, головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта зачявив, що МОЗ направить на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору.

    Нагадаємо, з понеділка, 22 січня, дитячі садки, школи і школи мистецтв у Тячівському районі на Закарпатті закрили на карантин через поширення кору.

    До слова, МОЗ проводить розслідування щодо нестачі вакцин проти кору.

    Читайте також
    МОЗ здоров'я Геннадій Москаль Закарпаття медицина Угорщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ