Нардепи звільнили Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

За відповідне рішення проголосували 256 парламентарів

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету. За відповідне рішення проголосували 256 парламентарів, проти - 72. Як повідомлялось, сьогодні вдень Верховна Рада ухвалила проект постанови №7368 про включення до порядку денного та розгляд



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Єгор Соболєв

За відповідне рішення проголосували 256 парламентарів

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету. За відповідне рішення проголосували 256 парламентарів, проти - 72.

Як повідомлялось, сьогодні вдень Верховна Рада ухвалила проект постанови №7368 про включення до порядку денного та розгляд звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету.

Днем раніше, 6 грудня, комітет Ради з питань запобігання і протидії корупціївизнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету та рекомендував ініціювати процедуру його відкликання із займаної посади. У пояснювальній записці йдеться, що лише на сьомій сесії через порушення Соболєвим регламенту Ради поспіль не відбувалися засідання комітету, зокрема, 3, 8, 15 та 22 листопада. При цьому у законопроекті зазначається, що після звільнення з посади Соболєв залишається членом цього комітету.

Крім того, сьогодні нардепи мали такого голосувати за законопроект, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту. Ініціатори відповідного законопроекту - глава БПП Артур Герасимов та «Народного фронту» Максим Бурбак. За словами авторів, їхня мета – «забезпечити парламентський контроль за додержанням законності та захисту прав людини і громадянина». У проекті закону пропонувались зміни, зокрема до закону України «Про Регламент Верховної Ради України» і доповнити новою главою 331 такого змісту: «Висловлення недовіри директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції».

Однак сьогодні цей законопроект зник з повістки дня.

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