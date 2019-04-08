«Народний фронт» вимагає від кандидатів у президенти і політичних сил відповідальності, – Бурбак



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На думку Максима Бурбака, зараз необхідно уникнути дестабілізації, яка може мати руйнівні наслідки для України

«Народний фронт» вимагає від кандидатів у президенти і політичних сил не розкручувати маховик ненависті. Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться у повідомленні на сайті фракції НФ.

«Зараз необхідно уникнути дестабілізації, яка може мати руйнівні наслідки для нашої країни. Тому «Народний фронт» вимагає від кандидатів і політичних сил відповідальності», - наголосив він.

«По-перше, припиніть розкручувати маховик ненависті. Поважайте вибір громадян - навіть якщо цей вибір емоційний і протестний. По-друге, вимагаємо від обох кандидатів серйозності й змістовної дискусії. Вибори Президента - це не гра і не шоу. Тримайтеся рамок пристойності. Популізм – це інструмент гібридної війни проти України», - підкреслив Максим Бурбак.

Він також наголосив на недопустимості блокування роботи парламенту і закликав народних депутатів повертатися до роботи.

«Не дестабілізуйте країну бездіяльністю парламенту. «Народний фронт» вимагає від депутатів облишити вибори, не відволікатися на популізм і приступити до роботи», - сказав керівник фракції НФ.