Яценюк: перейменування колишньої вулиці Кудрі на честь Джона Маккейна - символічний акт декомунізації



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«Його законодавча й політична підтримка досі багато важить для України і допомагає у нашій боротьбі за свободу», - заявив політик

Яценюк підкреслив, що Джон Маккейн був не просто союзником нашої держави, «а рідним побратимом України»

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк зазначив, що пам’ять про сенатора Джона Маккейна нарешті увічнена в Україні - появою в Києві вулиці його імені. Про це він написав у своєму Facebook, йдеться на партійному сайті.

Яценюк уточнив, що вулиця, яка веде до колишньої площі Дзержинського, перейменована на честь чоловіка, який воював з радянською імперією.

Політик підкреслив, що Джон Маккейн був не просто союзником нашої держави, «а рідним побратимом України».

«Він був другом, який приділяв українським питанням багато свого часу й сил. Понад десяток разів він був у Києві. Його законодавча й політична підтримка досі багато важить для України і допомагає у нашій боротьбі за свободу», - заявив політик.

За словами Яценюка, перейменування колишньої вулиці Кудрі на честь Джона Маккейна - символічний акт декомунізації України.

«Вулиця, яка веде до колишньої площі Дзержинського, перейменована на честь чоловіка, який воював з радянською імперією в небі, пережив полон у промосковських комуністів В‘єтнаму, - і до останнього подиху продовжив боротьбу за свободу народів, демократію і капіталізм», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Яценюк висловив вдячність тим, хто реалізував цю ініціативу: «Дякую і своїм однопартійцям, друзям і колегам, що її підтримували. Це - правильна і важлива справа».

Нагадаємо, з ініціативою назвати іменем Сенатора Маккейна одну з центральних вулиць столиці до Київської міської ради звернулася у вересні 2018 року парламентська фракція «Народного фронту».

Сьогодні Київська міська рада 71-м голосом прийняла відповідне рішення й перейменувала вулицю Івана Кудрі на честь Джона Маккейна.