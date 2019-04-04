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    Яценюк у 70-річчя НАТО: Євроатлантична інтеграція України - незворотній процес

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    Яценюк у 70-річчя НАТО: Євроатлантична інтеграція України - незворотній процес
    Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

    Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк наголосив, що більшість українців підтримує вступ до НАТО

    Україна має отримати прискорену процедуру набуття членства в НАТО. Про це заявив лідер партії «Народний фронт», прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк 4 квітня, в 70-ту річницю створення НАТО.

    «Дайте нам план дій, - і ми виконаємо його», - наголосив Яценюк у Facebook.

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    Він нагадав, що 70 років тому за ініціативи президента Сполучених Штатів Гаррі Трумена постав оборонний союз вільних народів, який захистив їхню безпеку і здолав радянську імперію в Холодній війні: «Альянс став гарантом швидкого відновлення і успішного розвитку повоєнної Європи».

    НАТО стало надійним захистом від погроз зовнішньої агресії і запорукою недопущення внутрішніх конфліктів, наголосив він: «Альянс приймав країни, які мали невирішені територіальні спори і допомагав розв‘язувати ці суперечки в мирний спосіб».

    «НАТО - це свобода і мир», - підкреслив лідер «Народного фронту».

    «Євроатлантична інтеграція України - безальтернативний незворотній процес», - додав він.

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    Арсеній Яценюк НАТО Народний фронт партії Україна
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