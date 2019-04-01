Яценюк: Політична боротьба у другому турі виборів не має перейти в політичну війну (відео)



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Лідер партії «Народний фронт» вважає, що необхідно готуватися до того, що треба потиснути руку переможцю президентських виборів

Переможці першого туру президентських виборів будуть жорстко боротися за електорат, «за кожен голос», - Яценюк

Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що політична боротьба - це нормально, але треба не допустити політичної війни. Про це він наголосив в ефірі програми «Головна тема. Вибір» на ТРК «Україна» у вечір першого туру виборів президента України 31 березня, йдеться на партійному сайті.

Яценюк зазначив, що переможці першого туру президентських виборів будуть жорстко боротися за електорат, «за кожен голос».

«Країна сьогодні воює на зовнішньому фронті проти російської агресії. Тому політична боротьба - це нормально. Але треба не допустити політичної війни», - наголосив він.

Лідер партії «Народний фронт» вважає, що необхідно готуватися до того, що треба потиснути руку переможцю президентських виборів.

«У жодного кандидата сьогодні немає 50%. І за три тижні треба зробити максимум для того, щоби ті виборці, які за них не проголосували, прийшли на виборчі дільниці й віддали голос саме за цього кандидата», - вважає політик.

Яценюк наголосив, що це складне завдання для переможців першого туру перегонів: «Для обох кандидатів це складне завдання. Ще ніхто вибори не виграв. За три тижні дуже багато різних цікавих речей почуємо».

Він наголосив на важливості того, аби кандидати не «переходили червоних ліній»: «Якщо ти думаєш, що перейшов червону лінію по відношенню до опонента, - так до тебе дві червоні лінії перейдуть. І немає чого ображатися. Тобто треба утримуватися в правилах. Правилах достойної боротьби. Так, жорсткої, але достойної боротьби».