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    Казахстанський боксер після бою підтримав Україну і назвав Путіна вбивцею

    &laquo;Ні війні! Лише мир. Путін &ndash; вбивця&raquo;,&nbsp;&ndash; емоційно заявив спортсмен - Казахстанський боксер після бою підтримав Україну і назвав Путіна вбивцею
    «Ні війні! Лише мир. Путін – вбивця», – емоційно заявив спортсмен

    «Я хочу висловити підтримку Україні, бо мій тренер з України, мій дядько з України»

    Казахстанський профі-середньоваговик Темірлан Раімкулов (5-1-2, 1 КО) після після перемоги у США з українським прапором в руках виступив проти війни та назвав Путіна вбивцею.

    «Я хочу висловити підтримку Україні, бо мій тренер з України, мій дядько з України. Прямо зараз в Україні триває війна. Це дуже жахливо. Там вмирають безневинні люди. Ні війні! Лише мир. Путін – вбивця», – емоційно заявив спортсмен.

    Нагадаємо, Раімкулов взяв участь у вечері боксу у Філадельфії, де переміг нокаутом американського суперника Ісайя Селдона (14-5-1, 5 КО). Це була перша дострокова перемога казахстанця на профі-ринзі. Також слід зазначити, що це був лише третій поєдинок на території США. Раніше він боксував лише у Казахстані і Росії.

    Теги: росія окупанти спорт бокс війна Україна окупація #stoprussia
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    Казахстанський боксер після бою підтримав Україну і назвав Путіна вбивцею