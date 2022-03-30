Казахстанський боксер після бою підтримав Україну і назвав Путіна вбивцею

«Я хочу висловити підтримку Україні, бо мій тренер з України, мій дядько з України»

Казахстанський профі-середньоваговик Темірлан Раімкулов (5-1-2, 1 КО) після після перемоги у США з українським прапором в руках виступив проти війни та назвав Путіна вбивцею.

«Я хочу висловити підтримку Україні, бо мій тренер з України, мій дядько з України. Прямо зараз в Україні триває війна. Це дуже жахливо. Там вмирають безневинні люди. Ні війні! Лише мир. Путін – вбивця», – емоційно заявив спортсмен.

Нагадаємо, Раімкулов взяв участь у вечері боксу у Філадельфії, де переміг нокаутом американського суперника Ісайя Селдона (14-5-1, 5 КО). Це була перша дострокова перемога казахстанця на профі-ринзі. Також слід зазначити, що це був лише третій поєдинок на території США. Раніше він боксував лише у Казахстані і Росії.