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    Ірпінь звільнено від росіян – мер

    Ірпінь звільнено від росіян – мер
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям міста, які евакуювалися, небезпечно назад повертатися до Ірпеня

    Місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів. Про це у Telegram повідомив мер Олександр Маркушин.

    «Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – написав він.

    Водночас міський голова зауважив: наразі у місті триває зачистка, а тому мешканцям міста, які евакуювалися, небезпечно повертатися. Маркушин додав, що на Ірпінь іще можуть бути ворожі напади та воно мужньо оборонятиметься.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ірпінь звільнено від росіян – мер