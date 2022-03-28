Ірпінь звільнено від росіян – мер

Мешканцям міста, які евакуювалися, небезпечно назад повертатися до Ірпеня

Місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів. Про це у Telegram повідомив мер Олександр Маркушин.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – написав він.

Водночас міський голова зауважив: наразі у місті триває зачистка, а тому мешканцям міста, які евакуювалися, небезпечно повертатися. Маркушин додав, що на Ірпінь іще можуть бути ворожі напади та воно мужньо оборонятиметься.