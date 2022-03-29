Зустріч Путіна та Зеленського можлива. Голова російської делегації розповів деталі

Переговори у Стамбулі завершилися, вони тривали близько трьох годин

Росія розгляне пропозиції української делегації, про них буде повідомлено Путіну

Керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала, що зустріч Путіна та Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС. Про це повідомляє прокремлівське видання «РИА Новости».

Також Мединський заявив, що Росія зробила два кроки щодо деескалації війни в Україні. Зокрема, міністерство оборони Росії знизило бойову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Окремо керівник росделегації зазначив, що Росія розгляне пропозиції української делегації, про них буде повідомлено Путіну.

Як повідомляв «Главком», переговори України та Росії у турецькому Стамбулі завершилися. Зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій, а потім продовжилася вже у розширеному форматі.

Отже, переговори у Стамбулі завершилися, вони тривали близько трьох годин.

На підсумковій пресконференції представники української делегації повідомили про перебіг перемовин. Голова української делегації Давид Арахамія заявив, що ключовим пунктом став Договір про гарантії безпеки для України. Він зазначив, що деякі країни вже дали попереднє погодження, але Україна чекає офіційних повідомлень. За його словами, у Договорі є окремий пункт про сприяння вступу України до ЄС.

На проміжному брифінгу учасник української делегації радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

«Тільки із цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні», – заявляв Подоляк.

Також на переговорах обговорювалося питання припинення вогню та порушення Женевської конвенції стосовно військовополонених з обох сторін.