Настоятель монастиря Української церкви в Криму розповів, що йому інкримінує окупаційна влада

Окупанти Криму також інкримінують настоятелю Даміану розповсюдження забороненої літератури. Йдеться про газету «Іскра», яка існує 11 років

Окупанти в Криму готують «привітання» до Дня незалежності України

У Криму силовики увірвалися до монастиря Української православної церкви, зірвавши богослужіння та звинуватили настоятеля у нібито вербуванні прихожан до певної релігійної спільноти. Такого не згадати з часів революції минулого століття. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів настоятель монастиря Української церкви в Криму архімандрит Даміан.

Події, що трапилися в монастирі окупованого Криму, він пов'язує із підготовкою тамтешньої влади до 30-річчя незалежності. Тиск на українську церкву на території півострова може стати ложкою дьогтю для української влади. Адже досі, починаючи з дня окупації півострова, подібних прецедентів не було.

«Починаючи з 2014 року ніяких натяків на те, що це може статися, не було. Ані письмових попереджень, ані приходів до храму з цими питанням, ані «розмов щирих по душах» не було ніколи», – пояснив священнослужитель.

Так звані «правоохоронці», показавши якісь посвідчення, почали звинувачувати настоятеля у порушенні закону. «Мені цей громадянин майор показав статтю. Здається, то був п.2 статті 24.2 Федерального закону «Про свободу совісті і про релігійні об’єднання» щодо незаконної місіонерської діяльності (пункт про «Порядок здійснення місіонерської діяльності»)», – розповідає архімандрит.

Для очільника монастиря такі заяви стали шоком. Але потім зрозумів, що звинувачення не мають сенсу, адже місіонерство та богослужіння – це різні речі.

«Місіонерство – це звернення до людини, а богослужіння – це звернення до бога. Фактично ми не підпадаємо під статтю, яку нам інкримінують», – пояснив Даміан.

Та це не переконало правоохоронців, які все ж завели справу на релігійника. Тепер нею займатиметься суд, вирішуючи ступінь тяжкості скоєного «злочину».

«Справу порушили проти мене особисто, хоча я казав, що, вибачте, я не сам по собі, ми є частиною структури ПЦУ», – розповів архімандрит. Це ж намагався пояснити і силовикам. Але вони не взяли цього до уваги. Окрім того, настоятелю Даміану інкримінують розповсюдження забороненої літератури. Йдеться про газету «Іскра», яка існує 11 років.

Нагадаємо, під час богослужіння в неділю, 8 серпня до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) в окупованому Криму увірвалися російські силовики. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.