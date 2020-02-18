Наступ російської армії біля Золотого – це наслідок політики загравання з Кремлем – «Європейська солідарність»



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Політсила вимагає терміново викликати до Верховної Ради міністра оборони і начальника Генерального штабу

Із 5 ранку 18 лютого 2020 року в районі Золотого, де було відведено українські війська, кілька годин тривали тяжкі бої.

«Саме там президент Зеленський розповідав військовим, що «він не лох» і особисто гарантував безпеку мирному населенню», - нагадали українцям у партії «Європейська солідарність».

У зв’язку з ескалацією на Донбасі фракція «Європейська солідарність» зробила заяву. В ній йдеться, що політсила вимагає терміново викликати до Верховної Ради міністра оборони і начальника Генерального штабу, щоб вони прозвітували країні про ситуацію на фронті.

«Ми вимагаємо повної інформації, хто і як моніторив безпекову ситуацію поблизу місць розведення військ, і як була допущена подібна ситуація, коли війська супротивника впритул наблизилися до наших військових, грубо порушуючи режим тиші.

Символічно, що наступ російської армії розпочався після сумнівних заяв Зеленського про можливість спільного патрулювання державного кордону України українськими військовими з росіянами і бойовиками з ОРДЛО. Президент Зеленський хвалився, що під час спілкування з Путіним побачив у його очах бажання миру.

«Європейська Солідарність» вважає, що справжній мир може бути досягнутий лише через зміцнення української армії, посилення міжнародних санкцій проти РФ і впевнений курс України на інтеграцію до НАТО.

Ми вимагаємо від влади чітких дій для захисту суверенітету країни. Влада зобов’язана негайно скликати позачергове засідання Радбезу ООН, негайно звернутися до країн-гарантів Нормандського формату – Франції і Німеччини, також до гранатів Будапештського меморандуму – США і Британії задля жорсткого тиску на РФ і посилення санкцій за зрив мирного процесу і загрозу безпеці мирних громадян України, вбивство наших військових.

«Європейська Солідарність» бачить в очах Путіна війну», - йдеться у заяві.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,





Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок збирають брифінг за результатами засідання РНБО.