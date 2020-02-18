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    «Наш курс на завершення війни залишається незмінним». Зеленський прокоментував спробу росіян прорвати лінію фронту

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    Володимир Зеленський 18 лютого скликає РНБО - «Наш курс на завершення війни залишається незмінним». Зеленський прокоментував спробу росіян прорвати лінію фронту
    Володимир Зеленський 18 лютого скликає РНБО

    Зеленський заявив, що дії бойовиків - це спроба зірвати мирний процес на Донбасі

    Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки. Про це він написав у своєму «Фейсбук».

    Президент заявив, що дії бойовиків - це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

    «Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це - спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками», - заявив він.

    Зеленський зазначив, що сьогодні на засіданні РНБО будуть обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки.

    «Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України», - додав він.

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    Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 
    окупанти бойовики на Донбасі Луганщина РНБО війна Володимир Зеленський Україна
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