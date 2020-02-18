«Наш курс на завершення війни залишається незмінним». Зеленський прокоментував спробу росіян прорвати лінію фронту



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Володимир Зеленський 18 лютого скликає РНБО

Зеленський заявив, що дії бойовиків - це спроба зірвати мирний процес на Донбасі

Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки. Про це він написав у своєму «Фейсбук».

Президент заявив, що дії бойовиків - це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

«Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це - спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками», - заявив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні на засіданні РНБО будуть обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки.

«Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України», - додав він.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,



