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    Розвідка: Росія втричі збільшила військовий потенціал біля українських кордонів

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    Росія стягує військову техніку до кордонів з Україною&nbsp; - Розвідка: Росія втричі збільшила військовий потенціал біля українських кордонів
    Росія стягує військову техніку до кордонів з Україною 

    У РФ триває розробка нової ракетної системи «Cармат»

    Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України. Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький, повідомляє ГУР Міноборони України.

    «Росія втричі збільшила військовий потенціал біля кордонів України», - цитують Скібіцького у розвідці.

    За розрахунками ГУР МОУ, до 2022-2023 років ударні угруповання Російської Федерації будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації.

    Як зазначили у розвідці, «сьогодні РФ, як країна-агресор, основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння». «Відбувається переоснащення ядерних компонентів. Ракетні системи «Тополь» будуть замінювати системами «Ярс». Триває розробка нової ракетної системи «Cармат», - додали у ГУР Міноборони.

    За словами Скібіцького, дальність ураження таких ракет досягає 12 тисяч кілометрів, що становить загрозу не лише для України, а й для всіх країн Європи.


    Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 
    Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.

     

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