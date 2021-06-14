План дій щодо членства в НАТО: Зеленський чекає від Байдена чіткого «так» або «ні»

Володимир Зеленський очікує від Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО

Президент України розраховує на підтримку США

Президент України Володимир Зеленський очікує від глави Білого дому Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters, Associated Press та Agence France-Presse.

«Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що хоче почути чітке «так» або «ні» від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України», – пише Reuters.

Глава держави також заявив, що США повинні надати економічну підтримку Україні.

Нагадаємо, на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.