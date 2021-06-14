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    План дій щодо членства в НАТО: Зеленський чекає від Байдена чіткого «так» або «ні»

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    Володимир Зеленський очікує від Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО - План дій щодо членства в НАТО: Зеленський чекає від Байдена чіткого «так» або «ні»
    Володимир Зеленський очікує від Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО
    Фото: AFP

    Президент України розраховує на підтримку США

    Президент України Володимир Зеленський очікує від глави Білого дому Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

    Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters, Associated Press та Agence France-Presse.

    «Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що хоче почути чітке «так» або «ні» від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України», – пише Reuters.

    Глава держави також заявив, що США повинні надати економічну підтримку Україні.

    Нагадаємо, на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

    Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

    Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

    Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

    Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.

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    Теги: США Джозеф Байден НАТО політика Володимир Зеленський Україна президент
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    План дій щодо членства в НАТО: Зеленський чекає від Байдена чіткого «так» або «ні»