Підсумки саміту: лідери НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу, заявили у НАТО

Лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. Копія документа представлена журналістам, повідомляє «Європейська правда».

У цьому рішенні – вперше за останні роки – щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.

«Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу», – йдеться у документі. У рішенні жодного попереднього саміту НАТО не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

«Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети - впровадження принципів і стандартів НАТО», – йдеться в комюніке саміту.

Спільне рішення союзників також закликає Україну проводити подальші «широкомасштабні, стійкі та неповоротні реформи», як у секторі безпеки та оборони, так і в інших сферах. У рішенні зокрема, коротко згадана потреба «поваги до меншин». Цю вимогу, як відомо, послідовно висуває Угорщина, втім, у даному рішенні немає деталізації, на якій Будапешт наполягав раніше.

Також Альянс наголошує, що Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), яке Україна отримала у 2020 році, «додає імпульс до нашої і без того амбіційної співпраці та просуває подальшу (військову) взаємосумістність».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.