Підсумки саміту: лідери НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ
Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу, заявили у НАТО
Лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. Копія документа представлена журналістам, повідомляє «Європейська правда».
У цьому рішенні – вперше за останні роки – щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.
«Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу», – йдеться у документі. У рішенні жодного попереднього саміту НАТО не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.
Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.
«Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети - впровадження принципів і стандартів НАТО», – йдеться в комюніке саміту.
Спільне рішення союзників також закликає Україну проводити подальші «широкомасштабні, стійкі та неповоротні реформи», як у секторі безпеки та оборони, так і в інших сферах. У рішенні зокрема, коротко згадана потреба «поваги до меншин». Цю вимогу, як відомо, послідовно висуває Угорщина, втім, у даному рішенні немає деталізації, на якій Будапешт наполягав раніше.
Також Альянс наголошує, що Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), яке Україна отримала у 2020 році, «додає імпульс до нашої і без того амбіційної співпраці та просуває подальшу (військову) взаємосумістність».
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».
Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.
Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.
Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.
Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.