  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Підсумки саміту: лідери НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Брюсселі сьогодні відбувся саміт лідерів НАТО - Підсумки саміту: лідери НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ
    У Брюсселі сьогодні відбувся саміт лідерів НАТО
    Фото: AFP

    Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу, заявили у НАТО

    Лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. Копія документа представлена журналістам, повідомляє «Європейська правда».

    У цьому рішенні – вперше за останні роки – щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.

    «Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу», – йдеться у документі. У рішенні жодного попереднього саміту НАТО не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

    Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

    «Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети - впровадження принципів і стандартів НАТО», – йдеться в комюніке саміту.

    Спільне рішення союзників також закликає Україну проводити подальші «широкомасштабні, стійкі та неповоротні реформи», як у секторі безпеки та оборони, так і в інших сферах. У рішенні зокрема, коротко згадана потреба «поваги до меншин». Цю вимогу, як відомо, послідовно висуває Угорщина, втім, у даному рішенні немає деталізації, на якій Будапешт наполягав раніше.

    Також Альянс наголошує, що Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), яке Україна отримала у 2020 році, «додає імпульс до нашої і без того амбіційної співпраці та просуває подальшу (військову) взаємосумістність».

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

    Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

    Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

    Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

    Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

    Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.

    Читайте також статтю: Заручники Кремля. Чи приєднається Байден до газового пакту Шредера-Путіна?
    Теги: НАТО саміт політика Грузія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Підсумки саміту: лідери НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ