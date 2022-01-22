Командувач ВМС Німеччини розкаявся за висловлювання про Крим

Шенбах заявив, що Крим є «втраченим для України» і окупація півострова є перешкодою членства України в НАТО

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах перепросив за свої висловлювання. Раніше він, зокрема, заявив, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України.

«Мої заяви про політику безпеки в токшоу в аналітичному центрі в Індії містили мою особисту думку на той момент. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини. Необережно, неправильно оцінивши ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка», – написав очільник ВМС у Twitter, проте не уточнив, за які саме свої слова перепросив.

Нагадаємо, глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

«Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання – це фактичні питання», – заявив Шенбах.

Він також додав, що Грузія нібито готова до членства в НАТО, однак цей крок є «нелогічним».

МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

«Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи», – йдеться в заяві МЗС.

Як стало відомо, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне Крим.

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