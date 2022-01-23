Екскомандувач ВМС Німеччини потрапив до бази «Миротворця» за слова про Крим

«Миротворець» звинувачує Шенбаха у «легалізації окупації Криму російськими загарбниками»

Колишнього командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха внесли у базу «Миротворця» за висловлювання про те, що Крим вже не буде українським. Про це свідчать дані бази.

Зазначається, що Шенбах внесений у базу за «участь у актах гуманітарної агресії проти України та участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками».

Нагадаємо, глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

Як стало відомо, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне Крим.

Згодом командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах перепросив за свої висловлювання.

Також стало відомо, що Кай-Ахім Шенбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію на фоні скандалу, який спричинили його публічні заяви. Найближчим часом очікується офіційне повідомлення Міноборони Німеччини з цього приводу. Наразі про ухвалене рішення щодо його відставки повідомляють з посиланням на джерела німецькі видання, зокрема Bild та FAZ.

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