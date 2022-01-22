Шенбах відзвітує за слова про Крим – Міноборони ФРН

Міноборини Німеччини відреагувало на скандальні заяви глави ВМС про Росію та Крим

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне Крим. Про це пише Bild.

Зазначається, що Шенбаху доведеться звітувати перед генеральним інспектором Збройних сил Німеччини Еберхардом Цорном.

У Міноборони ФРН заявили, що висловлювання голови ВМС Німеччини аж ніяк не відповідають позиції Федерального міністерства оборони.

Нагадаємо, глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Водночас Шенбах зауважив, що хоч Росія і «потрібна» Німеччині, проте Берлін не погоджується з політикою Кремля.

«Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання», – відповів він.

МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

«Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи», – йдеться в заяві МЗС.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

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