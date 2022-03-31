Турчинов порізав голову Путіна: мозку там немає (відео)

Екссекретар РНБО отримав цікаве привітання з днем народження

Керівник центрального штабу «ЄС», екссекретар РНБО Олександр Турчинов сьогодні святкує день народження. Із цієї нагоди колеги і друзі подарували йому тематичний торт із колосистою українською нивою і «відрубаною головою Путіна».

За словами Турчинова, голова Путіна – це дуже гарний подарунок.

«Переконаний, що ця голова буде валятися на українській землі і кожен бажаючий зможе її гарно буцнути», – сказав він.

«Як я і передбачав, мізків там зовсім нема», – зазначив Турчинов, розрізаючи голову диктатора.

31 березня виконувачу обов‘язки президента України у 2014 році Олександру Турчинову виповнилося 58 років.