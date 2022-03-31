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    Турчинов порізав голову Путіна: мозку там немає (відео)

    Олександру Турчинову виповнилося 58 років&nbsp; - Турчинов порізав голову Путіна: мозку там немає (відео)
    Олександру Турчинову виповнилося 58 років 
    фото: turchynov.com

    Екссекретар РНБО отримав цікаве привітання з днем народження

    Керівник центрального штабу «ЄС», екссекретар РНБО Олександр Турчинов сьогодні святкує день народження. Із цієї нагоди колеги і друзі подарували йому тематичний торт із колосистою українською нивою і «відрубаною головою Путіна».

    За словами Турчинова, голова Путіна – це дуже гарний подарунок.

    «Переконаний, що ця голова буде валятися на українській землі і кожен бажаючий зможе її гарно буцнути», – сказав він.

    «Як я і передбачав, мізків там зовсім нема», – зазначив Турчинов, розрізаючи голову диктатора.

    31 березня виконувачу обов‘язки президента України у 2014 році Олександру Турчинову виповнилося 58 років.

    Теги: ЄС росія окупанти РНБО свята війна путін Олександр Турчинов Україна окупація #stoprussia
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    Турчинов порізав голову Путіна: мозку там немає (відео)