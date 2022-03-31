Оточення Путіна боїться сказати йому правду – розвідка США

Путіну не доповідають вірну інформацію про хід війни в Україні та стан справ у РФ

Погана поінформованість Путіна може призвести до не цілком вірних рішень під час переговорів щодо припинення війни

Американські спецслужби частково розсекретили доповідь, в якій йдеться про те, що оточення президента РФ Володимира Путіна не повідомляє йому точну та повну інформацію про те, що відбувається. Про зміст доповіді розповіла журналістам директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, повідомляє BBC.

«Ми маємо інформацію про те, що Путін відчуває себе введеним в оману російськими військовими, результатом чого стало напруження, що не минає у відносинах між Путіним і військовим керівництвом», - сказала Бедінгфілд.

«Ми вважаємо, що Путіна його радники дезінформують про те, наскільки ефективно діють російські військові та якою мірою російська економіка вражена санкціями. І все тому, що його старші радники надто бояться сказати йому правду», - додала вона.

За словами Бедінгфілд, адміністрація Байдена вирішила розсекретити цю інформацію для того, щоб показати, якою стратегічною помилкою для Росії стала війна з Україною.

Бедінгфілд наголосила, що джерела цих відомостей або методи, за допомогою яких отримані розвідкою ці дані, не можуть бути розкриті.

Подібну думку висловив і голова британської електронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг.

Він заявив, що російський президент Володимир Путін перед нападом на Україну неадекватно оцінював і силу своєї армії, і супротивника, і тепер йому бояться повідомляти реальний стан справ.

Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив журналістам, що військове відомство США погоджується з оцінками Білого дому про те, що президент Росії Путін погано поінформований про події в Україні.

У Пентагону, сказав Кірбі, ця оцінка викликає занепокоєння. «Це його армія. Це його війна. Він її вибрав... Той факт, що він може не до кінця розуміти, якою мірою його війська зазнають невдачі в Україні, викликає деякі побоювання», - заявив Кірбі.

За словами представника Пентагону, погана поінформованість Путіна може призвести до не цілком вірних рішень під час переговорів щодо припинення війни. «Якщо він не повністю поінформований про те, як погано у нього справи, то як його переговорники збираються дійти згоди?» - сказав Кірбі.

Нагадаємо, Україна підготувала проєкт договору про міжнародні гарантії для України. Серед країн-гарантів українська делегація хоче бачити, зокрема, і Росію.

Крім власне гарантій для України, у проєкті договору вписане і питання окупованого Криму. За словами представників української делегації, угода пропонує обговорювати статус Криму 15 років, під час цього обговорення Крим буде визнаний окупованим, і у ньому будуть діяти українські закони відповідно до Женевської конвенції.

Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував підсумки переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.

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