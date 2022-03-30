Військовий експерт спрогнозував, куди спрямують натиск рашисти

Мету росіян передбачити не важко, ще потрібно дати їм відсіч

Окупанти мають намір зібратися з силами і піти в Україну новою атакою

Є напрямки, які зараз важливі для Росії. Про них розповів військовий експерт Олег Жданов, пише «24 канал».

За його словами, російські військові намагатимуться:

прорвати оборону в зоні Операції Об'єднаних сил;

вийти на річку Дніпро.

Далі, як вважає експерт, вони розвиватимуть одночасно наступ на Північ (на Київ) і Південь (для оточення українських військ).

«Я думаю, це такий задум, іншого я тут не бачу. Наше завдання – цей задум повністю зламати», – наголосив Жданов.

Нагадаємо, стало відомо, куди РФ перекидає війська з Київщини та Чернігівщини.

Напередодні повідомлялося, що РФ не відводить війська від Києва, а передислоковує для наступу на інші райони – Пентагон.

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