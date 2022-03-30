Військовий експерт спрогнозував, куди спрямують натиск рашисти
Окупанти мають намір зібратися з силами і піти в Україну новою атакою
Є напрямки, які зараз важливі для Росії. Про них розповів військовий експерт Олег Жданов, пише «24 канал».
За його словами, російські військові намагатимуться:
- прорвати оборону в зоні Операції Об'єднаних сил;
- вийти на річку Дніпро.
Далі, як вважає експерт, вони розвиватимуть одночасно наступ на Північ (на Київ) і Південь (для оточення українських військ).
«Я думаю, це такий задум, іншого я тут не бачу. Наше завдання – цей задум повністю зламати», – наголосив Жданов.
Нагадаємо, стало відомо, куди РФ перекидає війська з Київщини та Чернігівщини.
Напередодні повідомлялося, що РФ не відводить війська від Києва, а передислоковує для наступу на інші райони – Пентагон.