Війна в Україні. Путін потрапив в капкан, Кремль вирішує, як рятувати диктатора

Наприкінці березня урядовці показали Путіну інформацію про стан російської економіки, там дійшли висновків: нормально жити країна під такими санкціями не зможе

ЗМІ: Кремль не розуміє, як зупини війну: суспільство перегріте пропагандою

Російське видання «Медуза» оприлюднило інсайди близьких джерел до Кремля, які говорять про зміну стратегії війни Росії проти України.

У перші дні вторгнення російські військові та президент Володимир Путін вважали, що «спецоперація» пройде досить легко і не очікували такого опору з українського боку. Проте вже на початку березня риторика путінської владі почала змінюватися. Нині найімовірнішим сценарієм вважається взяття під повний контроль виключно Донбасу.

Разом з тим, одразу три джерела, близькі до адміністрації президента, наголосили: Путін ще не ухвалив остаточного рішення, що робити далі. За словами одного з них, зараз на Путіна впливають різні групи та люди. Він готовий вислухати і тих, хто наполягає на мирі з Україною, і тих, хто виступає за продовження повномасштабної війни.

«За переговори налаштовані «топити» близькі до політичного блоку Кремля люди, на це будуть розгорнуті потужності в інтернеті. Партія війни, наприклад, це Кадиров, Володін. Вони вважають, що за бій до перемоги сам Путін, тому ніби йдуть за ним», – коментує «Медузі» близьке до адміністрації президента джерело.

При цьому у Кремлі тепер побоюються, що «можливе перемир'я з Україною вдарить по рейтингу Путіна».

«Громадяни перегріті пропагандою. Допустимо, приймається рішення зупинитися на території Донбасу. А що тоді з «нацистами»? Ми більше проти них не воюємо? Людям стільки втовкмачували це слово, що я не уявляю, як без втрат для рейтингу влади можна зупинитися на Донбасі», – заявив один із політтехнологів, який співпрацює з Кремлем.

Ще одне близьке джерело до адміністрації російського президента навело інші пропагандистські штампи – швидке «взяття Києва» та швидкий «парад на Хрещатику».

«І що після цього сказати? Що Київ брати передумали? А чому? Так, справжніх, переконаних прихильників війни до кінця не так багато, але ця частина суспільства вже почала шуміти (після переговорів у Стамбулі – ред.)», – наголосив інсайдер, натякаючи на численні обурені коментарі патріотів після рішення про скорочення активності на київському напрямку.

Крім того, співрозмовники «Медузи» стверджують, що наприкінці березня урядовці показали Путіну інформацію про стан російської економіки. За словами одного з джерел, «хоч якось нормально жити країна під такими санкціями не зможе».

Зважаючи на воєнні та економічні провали, близькі до російської влади політтехнологи отримали завдання подумати про «нову ідеологію для країни», про «якусь нову національну ідею».

«У якомусь вигляді мир все одно буде, і люди будуть питати: а заради чого це було? Київ не взято, більшість санкцій не знято, жити при них погано. Навіщо це все терпіти? Цю порожнечу треба буде заповнити, щоб її не заповнив ще хтось», – заявило джерело «Медузи».

Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Додамо, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України. Також Банкова повідомила подробиці переговорів України з Росією в Стамбулі