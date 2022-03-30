Стало відомо, куди РФ перекидає війська з Київщини та Чернігівщини

Секретар РНБО закликає не вірити, що ворог відступає

Частина підрозділів, які Росія відводить з Київської та Чернігівської областей, передислоковані на харківський і донецький напрямок. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Там (на харківському й донецькому напрямках. – Ред.) зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях», – сказав Данілов.

Він закликав не робити висновків із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямках. І не варто вважати, що ворог остаточно відступає.

Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію.

Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що противник, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва.