Науковці попередили про магнітну бурю в травні
- Сьогодні, 06:55
-
Розсилка
Магнітна буря середньої сили накриє нашу планету 17 травня
Астрономи спрогнозували магнітну бурю другого рівня за п'ятибальною шкалою на Землі 17 травня.
На тлі в цілому спокійної геомагнітної обстановки травня буря очікується рівня G2, а магнітосфера Землі буде збуреною 7, 8 і 18 травня.
Магнітні бурі другого рівня можуть призводити до слабких флуктуацій в енергетичних системах, а також справлятимуть невеликий вплив на системи управління космічними апаратами. При цьому полярні сяйва можуть спостерігатися на високих широтах у 60 градусів і вище.
Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску.
Рекомендується під час магнітних бурь пити більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляйте на свіжому повітрі. Не зайвими будуть також контрастний душ і заспокійливий чай.
Не варто під час магнітних бур перевтомлювати себе в спортзалі, нервувати або недостатньо спати.
Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему харчування: відмовтеся від жирної і важкої їжі, уникайте продуктів, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).