Науковці попередили про магнітну бурю в травні

Магнітна буря середньої сили накриє нашу планету 17 травня

Астрономи спрогнозували магнітну бурю другого рівня за п'ятибальною шкалою на Землі 17 травня. На тлі в цілому спокійної геомагнітної обстановки травня буря очікується рівня G2, а магнітосфера Землі буде збуреною 7, 8 і 18 травня. Магнітні бурі другого рівня можуть призводити до слабких флуктуацій в енергетичних системах, а також справлятимуть



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Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску

Магнітна буря середньої сили накриє нашу планету 17 травня

Астрономи спрогнозували магнітну бурю другого рівня за п'ятибальною шкалою на Землі 17 травня.

На тлі в цілому спокійної геомагнітної обстановки травня буря очікується рівня G2, а магнітосфера Землі буде збуреною 7, 8 і 18 травня.

Магнітні бурі другого рівня можуть призводити до слабких флуктуацій в енергетичних системах, а також справлятимуть невеликий вплив на системи управління космічними апаратами. При цьому полярні сяйва можуть спостерігатися на високих широтах у 60 градусів і вище.

Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску.

Рекомендується під час магнітних бурь пити більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляйте на свіжому повітрі. Не зайвими будуть також контрастний душ і заспокійливий чай.

Не варто під час магнітних бур перевтомлювати себе в спортзалі, нервувати або недостатньо спати.

Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему харчування: відмовтеся від жирної і важкої їжі, уникайте продуктів, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).