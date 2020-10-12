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    Науковці виявили, що сприяє розвитку важких симптомів у хворих з Covid-19

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    Науковці виявили, що сприяє розвитку важких симптомів у хворих з Covid-19 - Науковці виявили, що сприяє розвитку важких симптомів у хворих з Covid-19
    Науковці виявили, що сприяє розвитку важких симптомів у хворих з Covid-19

    SARS-CoV-2 атакує три важливих клітинних процеси, порушуючи синтез білків організму-господаря

    Вчені Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені (США) розкрили механізми, за допомогою яких коронавірус SARS-CoV-2 змінює заражені людські клітини, відключаючи системи захисту і синтез білків.

    Це сприяє розвитку важких симптомів у хворих з Covid-19.

    Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Cell.

    Дослідники вивчили, як кожен з білків, що продукується геномом коронавірусу, взаємодіє з молекулярними компонентами всередині клітин людського організму. Виявилося, що SARS-CoV-2 атакує три важливих клітинних процеси, порушуючи синтез білків організму-господаря.

    По-перше, вірус викликає дисфункцію дозрівання матричної РНК (мРНК) - молекули, яка здійснює перенесення генетичної інформації з ядра клітини до рибосом, де відбувається синтез білків. По-друге, він блокує самі рибосоми, і, нарешті, порушує систему транспортування білків за межі клітини.

    Наприклад, коронавірусний білок NSP1 блокує проникнення мРНК людини в рибосому, однак пропускає вірусну мРНК, яка має своєрідний «код доступу» - специфічну ділянку молекули, яка може служити в якості мішені для лікарських препаратів.

    Все разом це перешкоджає нормальній роботі захисних систем клітини. При цьому клітина не помирає, і вірус може використовувати її і її ресурси для власного розмноження.

    здоров'я США вірус коронавірус
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