Науковці виявили, що сприяє розвитку важких симптомів у хворих з Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Науковці виявили, що сприяє розвитку важких симптомів у хворих з Covid-19

SARS-CoV-2 атакує три важливих клітинних процеси, порушуючи синтез білків організму-господаря

Вчені Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені (США) розкрили механізми, за допомогою яких коронавірус SARS-CoV-2 змінює заражені людські клітини, відключаючи системи захисту і синтез білків.

Це сприяє розвитку важких симптомів у хворих з Covid-19.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Cell.

Дослідники вивчили, як кожен з білків, що продукується геномом коронавірусу, взаємодіє з молекулярними компонентами всередині клітин людського організму. Виявилося, що SARS-CoV-2 атакує три важливих клітинних процеси, порушуючи синтез білків організму-господаря.

По-перше, вірус викликає дисфункцію дозрівання матричної РНК (мРНК) - молекули, яка здійснює перенесення генетичної інформації з ядра клітини до рибосом, де відбувається синтез білків. По-друге, він блокує самі рибосоми, і, нарешті, порушує систему транспортування білків за межі клітини.

Наприклад, коронавірусний білок NSP1 блокує проникнення мРНК людини в рибосому, однак пропускає вірусну мРНК, яка має своєрідний «код доступу» - специфічну ділянку молекули, яка може служити в якості мішені для лікарських препаратів.

Все разом це перешкоджає нормальній роботі захисних систем клітини. При цьому клітина не помирає, і вірус може використовувати її і її ресурси для власного розмноження.