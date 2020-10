Померла «золота дівчина» з фільмів про Бонда Маргарет Нолан

Причина смерті актриси не уточнюється

У віці 76 років померла актриса Маргарет Нолан, найбільш відома за роллю у фільмі про британського шпигуна Джеймса Бонда «Голдфінгер».

Про це у себе в Twitter повідомив британський режисер Едгар Райт.

Син актриси, Оскар Дікс, також підтвердив смерть матері, пише The Mirror.

Маргарет Нолан знялася в епізодичній ролі в третьому фільмі про Бонда - масажистки Дінк з готелю Fontainebleau Miami Beach Hotel. Однак вона також стала моделлю для іконічного образу «золотої дівчини» в заставці шпигунського бойовика.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2