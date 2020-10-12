Головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації



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Трамп вперше після повернення з лікарні вийшов на публіку

Фаучі заявив, що ніколи не підтримував офіційно жодного кандидата за майже 50 років

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі не дозволяв використовувати свої слова та ім'я в цілях агітації на підтримку переобрання республіканця Дональда Трампа президентом США.

Про це інформує CNN.

«Ніколи не підтримував офіційно жодного кандидата за майже п'ять десятиліть на державній службі. Коментар, приписуваний мені в рекламному ролику Республіканської партії, був вирваний з контексту і запозичений з більш розлогої заяви, яку я зробив місяці тому про зусилля, що вживаються представниками федеральних медичних органів», – пояснив головний інфекціоніст країни.

За словами американського президента, днями він здав черговий тест на коронавірус, проте його результати поки не відомі.

8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid–19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

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