Росія загрібає до армії навіть інвалідів: нове перехоплення ГУР (аудіо)

Росія не може набрати нових людей до війська, щоб провести ротацію військових, які зараз перебувають в Україні

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило аудіоперехоплення, в якому мати російського військового повідомляє сину, що командування Росії визнало придатними для війни в Україні людей з інвалідністю. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У аудіозаписі жінка розповідає сину новини, які ширяться серед родичів відправлених в Україну військових. Зокрема, жінка переповідає чутки про значні втрати у підрозділах російських військ.

«Там від 15-ї (бригади), від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилось», – розповідає вона.

Далі жінка пояснює сину, що ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулась через нестачу людей.

«Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були», - пояснює матір сину.

Наприкінці розмови вона передає сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдатів.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомила, що попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих кадировців та посилений контроль з боку особістів та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.