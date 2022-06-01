Рашисти рівняють із землею села через невдачі в бою: перехоплення СБУ (аудіо)

З початку повномасштабного вторгнення вже відкрито понад 10 тис. проваджень проти окупантів

«Ну, там же цивільні». – «Та взагалі пох*й!»

Російські війська «рівняють із землею» українські населені пункти, які їм не вдається взяти боєм. Про це свідчить телефонна розмова загарбників, перехоплення якої опублікувала Служба безпеки України.

«Комбриг приїжджає: ви що, оху*ли? Два дні вже села не можете взяти? Ну, там же цивільні, – відповідають наші. Та взагалі пох*й! Відкат півтора кілометри та залп з усіх знарядь!.. і все, просто зрівняли із землею… і «укропів», і мирних, там усіх підряд», – розповідає своїй дружині окупант.

У СБУ зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення вже відкрито понад 10 тис. проваджень проти окупантів.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергову перехоплену розмову, у якій окупант скаржиться дружині, що командування їх обманює та не виплачує обіцяну зарплату.

Також Служба безпеки України оприлюднювала розмову російського загарбника з батьками, де він розповідає, що немає чим воювати, а також, що українську Чорнобаївку називають «чистилищем» для живої сили та кладовищем для військової техніки.

Додамо, що СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. А мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.