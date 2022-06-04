  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Командир наказав рашистам іти в бій із лопатами (аудіоперехоплення)
рус
    Події в Україні

    Командир наказав рашистам іти в бій із лопатами (аудіоперехоплення)

    Коли бойові машини підірвали, командир сказав: &laquo;тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте&raquo; - Командир наказав рашистам іти в бій із лопатами (аудіоперехоплення)
    Коли бойові машини підірвали, командир сказав: «тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте»
    фото з відкритих джерел

    Через відсутність комунікації в окупантів весь час відбуваються перестрілки між «своїми»

    У перехопленій розмові росіянин розповідає мамі про порядки, які панують в армії окупантів. Масове мародерство стало звичним явищем. А в сусідньому селі рашисти зґвалтували неповнолітню дівчинку. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Їхній підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. А через відсутність комунікації весь час відбуваються перестрілки між «своїми»: «У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть «наших там немає». Всі їдуть туди, все «поклали». Там інженера «поклали» 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє».

    Коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, командир полку наказав рашистам іти в бій з лопатами: «Коли бойові машини підірвали, він сказав «тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте». Нам так сказав комбат».

    Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

    Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

    Читайте також: Рідні б'ють на сполох: окупанти перетворюють два десятки волонтерів на «терористів»

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна машини Україна гелікоптер окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Командир наказав рашистам іти в бій із лопатами (аудіоперехоплення)