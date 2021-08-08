Фінансисти спрогнозували ціну біткоїна до кінця літа

На думку експертів, біткоїн може зрости до $45-50 тисяч

Експерти вважають, що до кінця серпня ціна біткоїна може піднятися до $45-50 тисяч, оскільки причин для серйозного зниження курсу криптовалюти зараз немає. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Що відбувається з біткоїном?

«Я вважаю, що до кінця серпня у біткоїна є два шляхи – або залишитися на поточному рівні в районі $35-40 тис., або подолати $40 тис. і досягти $45 тис. Я не бачу причин, щоб біткоїн знову пішов вниз до $30 тис. і нижче. Як показав останній тиждень, учасники ринку вже втомилися від стагнації, і негативні новини з Китаю про заборону майнінгу вже відіграні ринком», – говорить СЕО і засновник компанії EMCD Міхаель Джерліс.

На даному етапі невідомо, за яким сценарієм розвиватимуться події. Це насамперед залежатиме від релокації китайських майнінгових підприємств і риторики американської влади щодо крипторегулювання.

«Оскільки багато майнінгових ферм релоціюються саме в США, а також тому що основна трейдінгова активність та інвестиції теж йдуть від американських інвесторів, рішення американської влади матиме серйозний вплив на ситуацію на крипторинку», – додав експерт.

Експерти не виключають розпродаж ресурсів

Директор криптовалютного сервісу Alfacash Микита Сошників також звертає увагу на позитивні настрої на ринку. Він вважає малоймовірним серйозне зниження курсу біткоїна найближчим часом.

«Але все дуже залежить від інформаційного поля. Найтривожнішим фактором, який здатний підірвати нинішній позитивний тренд, я вважаю можливе посилення крипторегулювання в США, на яке багато в чому орієнтуються і в ЄС, і в Канаді, і в решті світу, позаяк руки американських регуляторів дотягуються до всіх криптопроєктів, навіть тих, які, здавалося б, до США не мають особливо жодного відношення», – говорить він.

На думку Сошникова, посилення крипторегулювання може призвести до розпродажу, але це не обрушить валюту до нуля. У цей момент, найімовірніше, великі інвестори скористаються ситуацією і збільшать свої активи.

«Це в свою чергу утримає курс біткоїна від серйозної просадки. До кінця серпня я очікую ривок біткоїна і закріплення вище $40 тис. Можливо, локальні ривки до $50 тис., але навряд чи біткоїну вдасться закріпитися в районі цієї позначки. Найімовірніше, це будуть короткострокові сплески курсу. Новий «бичачий» цикл можливий восени після відновлення ринку від китайського заборони», – підсумував Сошников.

Зазначимо, що на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже $65 тис., які фіксувалися в квітні. А недавнє зростання криптовалюта стало наслідком схвальних коментарів Ілона Маска про біткоїн і чуток про те, що Amazon може визнати криптовалюту платіжним засобом.

Нагадаємо, після падіння, яке спостерігалося посеред липня, у неділю, 1 серпня, було зафіксовано подорожчання біткоїна до $42 606 за монету. Росту криптовалюти сприяли твіти Ілона Маска та Кеті Вуд.

До слова, ексглава Нацбанку дала шокуючу оцінку тим, хто повірив у криптовалюти.