Twitter планує інтегрувати Bitcoin у свої сервіси

Соціальна мережа розглядає криптовалюту як «велику» частину свого майбутнього

Інтеграція Bitcoin в Twitter буде пов’язана з новими сервісами Tip Jar і Super Follows

Сервіс мікроблогів Twitter має намір інтегрувати Bitcoin в свої існуючі та нові сервіси.

Про це повідомляє Tech crunch.

За словами керівника Twitter Джека Дорсі, соціальна мережа розглядає криптовалюту як «велику» частину свого майбутнього.

Як саме криптовалюта буде використовуватися на платформі, поки неясно.

Ймовірно, інтеграція Bitcoin в Twitter буде пов’язана з новими сервісами Tip Jar і Super Follows, а також рекламою в соцмережі.

Нагадаємо, Сальвадор, ймовірно, стане першою країною, яка зробила біткоїн легальним платіжним засобом. Планами поділився президент Сальвадора Наїб Букела.

До слова, зранку 19 травня вартість біткоїна почала опускатися і досягла позначки $39 016. За останню добу ціна криптовалюти впала на 14%. Американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж авто за біткоїни. Востаннє вартість біткоїна на такому рівні була зафіксована у лютому.

Як повідомлялося, курс біткоїна (Bitcoin) опустився нижче $30 тисяч вперше майже за місяць. Цю позначку криптовалюта востаннє перетинала 22 червня. Станом на ранок 20 липня, курс біткоїна становить $29,7 тис. Вартість криптовалюти впала на 6,41%. Загальна вартість ринкової капіталізації Bitcoin обвалилася до майже $557 млрд.

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