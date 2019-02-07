Найдорожчу рекламу кандидатам у президенти продають «Русское радио» та «Хіт FM»



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Більшість радіостанцій продають секунду денного ефіру під рекламу менш ніж за 20 гривень

Хвилина політичної реклами перед виборами президента в прайм-тайм максимально коштуватиме 2400 гривень. Громадський рух «Чесно» проаналізував розцінки на політичну рекламу на радіо.

За 30-секундний ролик політичної реклами на радіо кандидат у президенти заплатить щонайбільше 1200 гривень. Таку ціну правлять «Хіт FM» та «Русское радио» під час денного ефіру: 40 грн та 39 грн за секунду відповідно. Секунда реклами на «Національному радіо» в середньому обійдеться в 30 гривень. Для порівняння: 30-секундний ролик на ТРК «Україна» коштує майже 170 тисяч гривень.

Інші радіостанції продають секунду денного ефіру під рекламу менш ніж за 20 гривень: від 19 гривень – KISS FM, до 12 гривень – радіо «Мелодія». На деяких радіостанціях, наприклад «Євромюзік», «Шарманка», «Радіо Next», «Нова хвиля», секунда реклами в денному ефірі коштує до 3 гривень.

Громадський рух «Чесно» зібрав дані про вартість реклами в центральних ЗМІ на період агітації перед виборами президента України.

У таблиці, окрім розцінок на центральних телеканалах, є інформація про вартість реклами на радіо та у друкованих виданнях. Для більшості радіостанцій і телеканалів зазначено розцінки протягом доби. Тому ви маєте змогу порівняти, скільки один і той самий ролик коштуватиме в ранковому ефірі та у прайм-тайм. Ознайомитися з цими даними ви можете за посиланням.

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