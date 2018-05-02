Найєм розказав про другу бійку, де його били ногами

За словами нардепа, він впав на асфальт і отримав сильний забій голови

Народний депутат Мустафа Найєм, якого 30 квітня побили у результаті конфлікту в центрі Києва, повідомив, що бійок було дві. За словами Найєма, інцидент почався о 17:25. Після перших ударів, які були о 17:37, постраждалий побіг за нападниками до вулиці Скоропадського. Там сталася друга бійка. «Спочатку вони побігли в «Метроград»,



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За словами нардепа, він впав на асфальт і отримав сильний забій голови

Народний депутат Мустафа Найєм, якого 30 квітня побили у результаті конфлікту в центрі Києва, повідомив, що бійок було дві.

За словами Найєма, інцидент почався о 17:25. Після перших ударів, які були о 17:37, постраждалий побіг за нападниками до вулиці Скоропадського. Там сталася друга бійка.

«Спочатку вони побігли в «Метроград», потім забігли в «Арену», бігали там, потім вибігли з «Арени» на Скоропадського. Там мене наздогнав ще один ззаду, повалив на проїжджу частину. Потім я побіг за ним, наздогнав, стрибнув на нього і вже не пам'ятаю як, впав головою на асфальт - у мене там забій сильний. І вже на землі вони били втрьох ногами недовго», - повідомив нардеп.

У другій бійці брав участь Тімербілатов Умал Русланович. Зараз він затриманий.

Найєм здивований, що учасник першого епізоду бійки Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва.

«Інцидент почався о 17:25 - це був мій перший дзвінок в поліцію, потім ми ще хвилин 10 сперечалися. Потім приїхав цей хлопець (імовірно, Магомед-Амін Саітов). І стався удар, потім ми з цим хлопцем гналися один за одним хвилин 15. Це вже шоста з чимось. Він не міг фізично дістатися до аеропорту і сісти на рейс. Це нереально за часом - доїхати до «Борисполя» або «Жулян», встигнути на реєстрацію і полетіти. Я вже не кажу про документи», - зауважив нардеп.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Джерело: Українська правда