Найприбутковішою компанією в світі став нафтовий гігант із Саудівської Аравії



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Saudi Aramco збирається розмістити доларові облігації на загальну суму до $10 млрд

Компанія опублікувала свою звітність вперше з часів націоналізації в кінці 1970-х років

Нафтовий гігант Saudi Aramco в 2018 році став найприбутковішою компанією в світі.

Чистий прибуток національної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco в минулому році склав $ 111,1 млрд, повідомляє Bloomberg.

Цьогоріч компанія опублікувала свою звітність вперше з часів націоналізації в кінці 1970-х років. Це пов'язано з тим, що вона має намір дебютувати на міжнародному ринку облігацій.

Saudi Aramco збирається розмістити доларові облігації на загальну суму до $10 млрд, щоб профінансувати операцію з придбання контрольного пакета акцій нафтохімічної компанії Sabic у Фонду національного добробуту Саудівської Аравії.

Згідно з опублікованими документами, Saudi Aramco, яка видобуває близько 10% світової нафти, через важкий податковий тягар отримує менше нетто-виручки за барель, ніж інші провідні нафтові компанії, такі як Royal Dutch Shell Plc.

Виручка Saudi Aramco в 2017 році склала $263 млрд, у 2018 му - $356 млрд, EBITDA - $165 і $224 млрд відповідно.

Чистий прибуток збільшився з $76 млрд в 2017 році до $111 млрд у 2018-му.

Операційний грошовий потік склав $89 млрд в 2017 році і $121 млрд у 2018 році.

У 2017 році компанія заплатила державі $79 млрд податку на прибуток, в 2018-м - $102 млрд. У 2018 році компанія виплатила дивіденди уряду в розмірі $58,2 млрд.