Саудівська Аравія хоче запропонувати Росії трансформувати ОПЕК



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Москва заявила, що в січні 2019 року зменшила видобуток нафти на 47 тисяч барелів на добу

Ер-Ріяд вважає, що Москва повільно зменшує об’єми видобування нафти

Саудівська Аравія хоче разом із РФ переформатувати ОПЕК для кращого контролю над світовим ринком нафти. Вперше відповідні пропозиції направлялися Москві іще в червні 2018 року.

Про це пише сайт РБК із посиланням на The Wall Street Journal.

Дану ідею щодо активнішого залучення РФ до роботи картелю будуть обговорювати 18 лютого під час зустрічі в Відні. А фінальне рішення можуть прийняти в квітні.

Нове об’єднання за участю країн ОПЕК і 10 інших держав на чолі із РФ буде діяти на ринку нафти не менше трьох років. Відповідна співпраця була започаткована в 2016 році для стабілізації цін на нафту.

В грудні 2018 року було прийнято рішення про скорочення видобування на 1,2 млн. барелів на добу до червня 2019 року. В тому числі РФ взяла зобов’язання зменшити видобування на 228 тисяч барелів на добу.

Саудівська Аравія заявляла про те, що РФ скорочує видобування повільніше, ніж хотілося б. На це Москва заявила, що в січні 2019 року зменшила видобуток на 47 тисяч барелів на добу. Останні рішення щодо скорочення видобування можуть бути переглянуті на засіданні в квітні.