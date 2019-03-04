Google відмовився видаляти додаток, у якому саудівські чоловіки стежать за жінками



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Додаток дозволяє чоловікам контролювати та обмежувати пересування жінок у Саудівській Аравії

Absher дозволяє обмежувати поїздки жінок, забороняти їм покидати країну або обирати місця для подорожей

Корпорація Google відмовилася видаляти з Google Play додаток, який дозволяє чоловікам у Саудівській Аравії відслідковувати переміщення своїх родичок і обмежувати їхні подорожі.

Йдеться про додаток Absher, створений урядом Саудівської Аравії.

З його допомогою жителі Саудівської Аравії можуть онлайн оформляти паспорти й інші документи, сплачувати штрафи, продовжувати термін дії водійських прав тощо. Водночас додаток має функцію, за допомогою якої чоловіки можуть обмежувати поїздки жінок, забороняти їм покидати країну або обирати місця для подорожей.

Правозахисні організації, зокрема Amnesty International, знайшли додаток у App Store і Google Play. Вони закликали видалити його. До цих вимог приєдналися деякі американські конгресмени.

Проте в Google заявили, що співробітники компанії проаналізували додаток і не виявили жодного порушення.