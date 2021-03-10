НАЗК оновлює реєстр корупціонерів: доступ тимчасово обмежено

У НАЗК пообіцяли більш детально розповісти про оновлення Реєстру завтра під час презентації

Національне агентство з питань запобігання корупції оновлює Єдиний держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, у зв’язку з чим доступ до реєстру буде обмежений до 20:00 10 березня. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

«10 березня з 14:00 до 20:00 доступ користувачів до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) буде частково обмежено. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводитиме роботи з оновлення Реєстру корупціонерів», – зазначили в НАЗК

В агентстві запевнили, що після оновлення реєстр має стати зручним для всіх користувачів – уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, компаній-учасників державних закупівель та громадян.

11 березня о 10:30 НАЗК проведе презентацію оновленої версії реєстру, учасників якої ознайомлять із новими можливостями пошуку, збору аналітики та статистики, а також інтеграції Реєстру корупціонерів з іншими електронними системами.

Модернізація Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, була реалізована за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції.

У 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності. Протягом минулого року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України.

Таакож НАЗК затвердило та зареєструвало в Міністерстві юстиції України новий Порядок проведення повної перевірки декларацій.

Порядок перевірки затверджений на виконання Закону України № 1079-ІХ, яким було частково відновлено повноваження НАЗК. Так, минулого року НАЗК уже затверджувало Порядок перевірки декларацій, однак через конституційну кризу та вимушені зміни до законодавства Агентству необхідно було розробити новий документ.

Нагадаємо, що через рішення КСУ щодо е-декларування до кримінальної відповідальності за умисне декларування недостовірних відомостей можливо притягнути лише тих осіб, які вказали такі відомості в декларації за 2020 рік. Усіх посадовців, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки або взагалі не подали декларації, можливо притягнути лише до адміністративної відповідальності.