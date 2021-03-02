Керівник НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького

Протоколи стосуються «ознак конфлікту інтересів під час прийняття рішення стосовно неконституційності е-декларування» та щодо «умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму»

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив до суду два протоколи про адміністративне порушення стосовно колишнього голови КСУ Олександра Тупицького. Про це сьогодні повідомила пресслужба НАЗК.

У НАЗК нагадали, що ці два протоколи Новіков склав ще 8 лютого цього року. Вони стосуються ознак конфлікту інтересів при прийнятті рішення про неконституційність е-декларування та умисному невнесення в декларацію ділянки, розташованої в Криму.

Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172-6 (Порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Глава НАЗК попросив Голосіївський районний суд Києва повідомляти про час і дату судових засідань, на яких буде розглядатися справа про адміністративне порушення за цими протоколами, «з метою особистого надання мною як особою, що склала протокол, пояснень».

Раніше стало відомо, що Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі Зеленський посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Спочатку розглядався варіант відсторонення ще на два місяці, однак Зеленський поставив завдання вирішити питання з Тупицьким за місяць. Продовження відсторонення на два місяці створювало б негативну практику, коли замість вирішення по суті Тупицького просто не допускають до роботи, і тримають питання підвішеним замість його остаточного рішення.

Уперше Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Як повідомлялося, 29 грудня президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні РНБОУ, що зібралася на засідання у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького.

24 грудня голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликає Офіс генпрокурора для вручення підозри.

28 грудня Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою.

Цього ж дня, 28 грудня, стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.