НАЗК перевіряє понад 730 декларацій на конфлікт інтересів (інфографіка)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Агентство опрацювало 219 заяв і скарг щодо можливого порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та надано 114 роз’яснень щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює 739 повних перевірок декларацій посадовців на наявність конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Національним агентством здійснюється 739 повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів», - повідомили у НАЗК.

Також вказано, що НАЗК опрацювало 219 заяв і скарг щодо можливого порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та надано 114 роз’яснень щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів та порядку дій стосовно його врегулювання.

Окрім того, у НАЗК триває 113 заходів з моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, з них: 25 – за власною ініціативою, 88 – за повідомленнями про правопорушення.

Натисніть на зображення для збільшення

Інфографіка: nazk.gov.ua

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 5 квітня внесло приписи першому віце-прем’єр-міністру України – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру освіти і науки України Лілії Гриневич та іншим посадовцям.

Зазначимо, за 2018 рік чиновники подали 823 тисяч декларацій.

Слід нагадати, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.