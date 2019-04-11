  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАЗК перевіряє понад 730 декларацій на конфлікт інтересів (інфографіка)

    • Розсилка
    НАЗК перевіряє понад 730 декларацій на конфлікт інтересів (інфографіка)
    Фото: УНІАН

    Агентство опрацювало 219 заяв і скарг щодо можливого порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та надано 114 роз’яснень щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів

    Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює 739 повних перевірок декларацій посадовців на наявність конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    Читайте також

    «Національним агентством здійснюється 739 повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів», - повідомили у НАЗК.

    Також вказано, що НАЗК опрацювало 219 заяв і скарг щодо можливого порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та надано 114 роз’яснень щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів та порядку дій стосовно його врегулювання.

    Окрім того, у НАЗК триває 113 заходів з моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, з них: 25 – за власною ініціативою, 88 – за повідомленнями про правопорушення.

    Натисніть на зображення для збільшення

    Інфографіка: nazk.gov.ua
    Інфографіка: nazk.gov.ua

    Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 5 квітня внесло приписи першому віце-прем’єр-міністру України – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру освіти і науки України Лілії Гриневич  та іншим посадовцям.

    Зазначимо, за 2018 рік чиновники подали 823 тисяч декларацій.

    Слід нагадати, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.

     Читайте також: НАЗК оприлюднило топ-порушення за березень: у рейтингу три нардепи
    Читайте також
    корупція в Україні документи НАЗК самоврядування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ