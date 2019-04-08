  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАЗК: виборчі фонди п'ятьох екс-кандидатів у президенти не повернули внески у держбюджет

    • Розсилка
    НАЗК: виборчі фонди п'ятьох екс-кандидатів у президенти не повернули внески у держбюджет

    Агентство звернулося у поліцію через неповернуті політиками кошти

    Національне агентство з питань запобігання корупції направило до поліції матеріали на розпорядників виборчих фондів на виборах 2019 Юрія Кармазіна, Віктора Кривенка, Євгена Мураєва, Ігоря Смешка та Віталія Скоцика. Про це повідомляє член НАЗК Наталія Корчак у Facebook

    Зазначається, що матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення за фактами виявлених порушень у здійсненні добровільних внесків до виборчого фонду кандидатів та дій розпорядників фондів, які «закривають» очі на вимогу закону відмовитися від внесків і перерахувати кошти до бюджету.

    Читайте також

    При цьому, всім розпорядникам було повідомлено про надходження внесків з порушенням закону та про зобов’язання відмовитися від таких внесків протягом 3х днів.

    Виходячи з цього НАЗК заявляє про умисне неповерненням:

    • 250 тис. гривень внесок до фонду Кармазіна;
    • 191 тис. 750 гривень внески до фонду Кривенка;
    • 1 млн 808 тис. 500 гривень внески до фонду Мураєва;
    • 1 млн гривень внесок до фонду Смешка;
    • 554  тис. гривень внесків до фонду Скоцика.
    _-1__2

    Раніше НАЗК оприлюднило топ-порушення за березень. 

    Крім того, НАЗК знайшло порушення у звітах 15 партій

    Читайте також
    вибори Держбюджет партії Наталія Корчак НАЗК фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ