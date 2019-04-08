НАЗК: виборчі фонди п'ятьох екс-кандидатів у президенти не повернули внески у держбюджет



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Агентство звернулося у поліцію через неповернуті політиками кошти

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до поліції матеріали на розпорядників виборчих фондів на виборах 2019 Юрія Кармазіна, Віктора Кривенка, Євгена Мураєва, Ігоря Смешка та Віталія Скоцика. Про це повідомляє член НАЗК Наталія Корчак у Facebook.

Зазначається, що матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення за фактами виявлених порушень у здійсненні добровільних внесків до виборчого фонду кандидатів та дій розпорядників фондів, які «закривають» очі на вимогу закону відмовитися від внесків і перерахувати кошти до бюджету.

При цьому, всім розпорядникам було повідомлено про надходження внесків з порушенням закону та про зобов’язання відмовитися від таких внесків протягом 3х днів.

Виходячи з цього НАЗК заявляє про умисне неповерненням:

250 тис. гривень внесок до фонду Кармазіна;

191 тис. 750 гривень внески до фонду Кривенка;

1 млн 808 тис. 500 гривень внески до фонду Мураєва;

1 млн гривень внесок до фонду Смешка;

554 тис. гривень внесків до фонду Скоцика.

Раніше НАЗК оприлюднило топ-порушення за березень.

Крім того, НАЗК знайшло порушення у звітах 15 партій