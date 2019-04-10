НАЗК внесло приписи Кубіву, Гриневич та іншим посадовцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич

Агентство направило до суду 6 протоколів про адмінправопорушення та внесло 7 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 5 квітня прийняло рішення про направлення до суду 6-х протоколів про адмінправопорушення, які стосуються недотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) щодо врегулювання конфлікту інтересів, та внесло 7 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Внесено припис першому віце-прем’єр-міністру України – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву стосовно директора департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку Андрія Демчука, який не передав належні йому корпоративні права в управління протягом 30 днів після призначення на відповідну посаду, чим порушив вимоги частини першої статті 36 Закону.

Крім того, внесено 2 приписи міністру освіти і науки України Лілії Гриневич стосовно ректора Національного університету «Львівська політехніка» Юрія Бобала, який не вжив заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання конфлікту інтересів у директора ННІ Національного університету «Львівська політехніка» Володимира Ортинського, чим порушив вимоги пункту 1 частини першої та частини четвертої статті 28 Закону, а також стосовно ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Михайла Загірняка, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з перебуванням у його прямому підпорядкуванні близьких осіб, чим порушив вимоги частини першої статті 28 Закону. Водночас посадовими особами Міністерства освіти і науки не вжито у встановленому Законом порядку заходів врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Михайла Загірняка, чим порушено вимоги частин третьої та четвертої статті 28 Закону.

Внесено припис голові Поліської РДА Олександру Жданову стосовно головного лікаря Поліської центральної районної лікарні Олега Савенка, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та вчинив дії і прийняв рішення в умовах цього конфлікту, чим порушив вимоги частини першої статті 28 Закону.

Також внесено припис голові Макарівської РДА Тетяні Семеновій стосовно її заступника Івана Розная, який не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів з моменту призначення на посаду, чим порушив вимоги частини першої статті 36 Закону.

Внесено припис директору юридичного департаменту Львівської міської ради Гелені Пайонкевич щодо усунення порушень вимог частини четвертої статті 12 Закону та надання засвідчених в установленому порядку копій документів, які запитувалися Національним агентством, проте не були надані.

Внесено припис ректору Національного університету «Львівська політехніка» Юрію Бобалу, який не вжив заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у директора навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» Володимира Ортинського, чим порушив вимоги частини четвертої статті 28 Закону.

Нагадуємо, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Крім того, складено 4 протоколи стосовно депутата Київської міської ради Володимира Гончарова, який, будучи заступником генерального директора ТОВ «Епіцентр К», не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та взяв участь у розгляді та прийнятті рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання 5 сесії Київради, яким було передбачено розгляд питань про передачу ТОВ «Епіцентр К» чотирьох земельних ділянок, чим порушив вимоги пунктів 2 та 3 частини першої статті 28 Закону.

Ще 2 протоколи складено стосовно лікаря комунального некомерційного підприємства Фастівської районної ради «Фастівська центральна районна лікарня» Андрія Герцуна, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з необхідністю видання наказу про прийняття на роботу його дружини, а також вчинив дії в умовах цього конфлікту, чим порушив вимоги пунктів 1, 2 та 3 частини першої статті 28 Закону.

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.

Зазначимо, за 2018 рік чиновники подали 823 тисяч декларацій.

Слід нагадати, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.