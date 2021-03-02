Суддя спить – зарплата йде. Відсторонений голова Конституційного суду декларує все більші виплати

Олександр Тупицький хотів скасувати указ президента про своє відсторонення через Верховний суд, але отримав відмову

Олександр Тупицький хотів скасувати указ президента про своє відсторонення через Верховний суд, але отримав відмову

Другий місяць співробітники держохорони не пускають Олександра Тупицького до приміщення Конституційного суду та його робочого кабінету

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький, який відсторонений від посади указом президента, задекларував 325,2 тис. грн заробітної плати.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані, опубліковані 1 березня на сайті НАЗК.

До цього 29 січня відсторонений голова суду декларував нижчу заробітну плату – 290,4 тис. грн.

Додамо, що 1 березня на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» президент Володимир Зеленський заявив, що Конституційний суд потребує реформування.

«На жаль, цей орган через деяких суддів став синонімом недовіри. І нині мова йде не про її відновлення, а про фактичну побудову цієї довіри з нуля. Формат, в якому повинен працювати Конституційний суд – це прозорий добір суддів», - вважає глава держави.

Як повідомляв Главком, уперше президент відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

26 лютого 2021 року глава держави продовжив відсторонення з посади Тупицького ще на місяць.

В указі Зеленський посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Крім цього, на початку лютого Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволені позову Олександра Тупицького, якого Управління держохорони не допускає до робочого місця. Зокрема, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього. Позивач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у цій справі.

Нагадаємо, 19 січня співробітники держохорони, згідно з указом президента, не пустили голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення КСУ та його робочого кабінету.

Також, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Тупицькому, звинувачуючи його у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя».

Очільник КСУ заявив, що президент не мав права відстороняти його від посади та звернувся до нього з проханням притягнути до відповідальності керівництво Управління державної охорони (УДО) та її працівників, які не дозволяли йому потрапити в будівлю суду.