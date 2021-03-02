НАЗК викликає на допит колишнього СБУшника Нескоромного

Дмитро Нескоромний оголошений у розшук

Національне агентство з питань запобігання корупції у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації викликає для надання пояснень колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Нескоромного очікують у НАЗК 9 березня.

Крім того, у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються:

Едуард Ушканенко, колишній слідчий ГУ Державної фіскальної служби (ДФС) у Києві. Запрошується 4 березня, 11:00.

Михайло Савостяник, колишній начальник відділу Держфінмоніторингу. Запрошується 4 березня, 14:00.

Оксана Телешецька, колишній прокурор прокуратури Києва. Запрошується 4 березня, 12:00.

Іван Фурсін, колишній народний депутат України. Запрошується 4 березня, 10:00.

Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються представники політичних партій:

Едуард Коваленко («Соціал-патріотична асамблея слов’ян»);

Олег Авер’янов («Радикальна партія Олега Ляшка»);

Сергій Рянкель («ВАРТА (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)»);

Геннадій Лагута («Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!»);

Микола Томенко («Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»).

Зазначається, що до публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.

Нагадаємо, колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний підозрюється в замовленні вбивства свого колеги.

Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України.

До слова, колишній СБУшник виявився палким шанувальником Путіна і РПЦ.