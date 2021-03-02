НАЗК викликає на розмову колишнього депутата-одесита Фурсіна

У листопаді 2019 року НАЗК склало рейтинг порушень антикорупційного законодавства, в який потрапив екснардеп Іван Фурсін

Екснардеп не своєчасно подав декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило колишнього народного депутата України з Одеси Івана Фурсіна для надання пояснень у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації.

Про це повідомляє Ізбірком, посилаючись на пресслужбу НАЗК.

У листопаді 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало рейтинг порушень антикорупційного законодавства в жовтні, в який потрапили екснардеп Іван Фурсін і ексглава Березівської районної адміністрації Одеської області Геннадій Заболотний. Іван Фурсін тоді посів в ньому друге місце. Це сталося через три обґрунтованих висновки про декларування недостовірних відомостей.

«Народний депутат в декларації 2015 роки (виправленої) вказав недостовірні відомості про кількість цінних паперів та садовий (дачний) будинок, що належать йому на праві власності. Не надав відомості про наявні у нього корпоративні права, а також грошові частки в загальному статутному капіталі підприємства. Крім того, не задекларував доходи членів сім'ї (дружини, дочки, сина), отримані від продажу (обміну) нерухомого майна, а також домоволодіння, яке належить їм на праві спільної власності», ‒ йдеться в повідомленні.

Іван Фурсін у 2019 році балотувався до Верховної Ради ІХ скликання по 138 округу (Одеська область) як безпартійний самовисуванець.

Народний депутат VIII скликання (2014-2019 роки), обраний як безпартійний самовисуванець за 138 округом (Одеська область), член депутатської групи «Воля народу».

У 2012 році був обраний народним депутатом від «Партії регіонів» за тим же округом як член партії. 23 лютого 2014 року вийшов з однойменної фракції, за кілька днів вступив до депутатської групи «Суверенна Європейська Україна».

У 2006 році балотувався до Верховної Ради від 2Народного блоку Литвина» номером 33 у списку як член «Народної партії2.

У 2011-2012 роках працював головою наглядової ради банку «Надра».

З 2006 до 2012 року - голова правління ПАТ КБ «Місто Банк» та був основним акціонером ЗАТ «Одеська кіностудія».

У 2004 році створив ЗАТ «Фонд розвитку кіномистецтва».

З 1995 до 2006 року працював заступником голови правління АБ «Банкірський дім». До того працював економістом у різних комерційних банках.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації викликає для надання пояснень колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.