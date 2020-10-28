НАЗК закриває реєстр е-декларацій через рішення Конституційного суду



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Реєстр не працюватиме до тих пір, поки Верховна Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію

Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні, 28 жовтня, закриє реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Про це керівник НАЗК Олександр Новіков заявив у коментарі ЗМІ після ознайомлення з рішенням суду.

«Конституційний суд визнав 27 числа – і сьогодні рішення опубліковане – неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України. Не буде реєстру декларацій (з 18-ї години на сайті – ред.)», - зазначив Новіков.

За його словами, рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності.

Зазначається, що реєстр не працюватиме до тих пір, поки Верховна Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.