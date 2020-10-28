Судді Конституційного суду поскаржились Зеленському на тиск документ



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КСУ скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм

Напередодні судді КСУ прийнял скандальне рішення щодо повноважень НАЗК та відповідальності за незаконне збагачення

Конституційний суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції України, Національного антикорупційного бюро України, та деяких політиків.

Про це йдеться в заяві суддів КСУ, яку має у своєму розпорядженні Главком. Заява адресована на ім'я президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови уряду Дениса Шмигаля.

Свою заяву члени Конституційного суду оприлюднили 28 жовтня, після того, як 27 жовтня на закритому засіданні прийняли скандальне рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Після цього судді КСУ отримали шквал критики на свою адресу. Отже сьогодні вони скаржаться на тиск і «незаконний вплив, який чиниться як на окремих суддів Конституційного суду України так і Суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри».

«Офіційно заявляємо, що всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції Конституційний суд України у своїй роботі керуватиметься Конституцією, Законом України «Про Конституційний суд України» та діятиме виключно в інтересах Українського народу.

Попри всі обставини та умови, у яких тривалий час доводиться працювати Конституційному Суду України, незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування, Конституційний Суд України і надалі забезпечуватиме верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина», - йдеться в повідомленні.

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Рішенням зборів суддів КСУ голові суду Тупицькому доручено повідомити особисто президента, спікера парламенту і прем’єр-міністра «про ситуацію, що склалася».

«Відповідно до частини 2 статті 149 Конституції України, статті 24 закону України «Про Конституційний суд України» вплив на суддю Конституційного суду України в будь-який спосіб забороняється», - додали в КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Згодом в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Як відомо, у серпні 2020 року до Конституційний суд було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду України, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.