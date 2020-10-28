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    Думки вголос

    Руйнація антикорупційної системи: Зеленський боїться дати відсіч Коломойському

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Руйнація антикорупційної системи: Зеленський боїться дати відсіч Коломойському

    Через Шефіра Коломойський нагадує Зеленському, що він сидить на гачку - адже з рахунків «Приватбанку» йшли гонорари для «95 кварталу»

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    «Антигосударственный мятеж»: Коломойский  руками Конституционного суда обрушил  антикоррупционную систему.

    Зеленский боится дать отпор заказчику «95 квартала»

    Решение Конституционного суда об отмене статьи 366 часть 1 - ответственность за незаконное декларирование - это сокрушительный удар по всей антикоррупционной системе Украины. Это означает, что обнуляется весь смысл внедрения электронных деклараций госслужащих и смысл работы Национального агентства по противодействию коррупции.

    По данным Цензор.Нет, более 200 дел Национального антикоррупционного бюро связаны с недостоверным декларированием. После вступления в силу решения КС, c чиновников снимается ответственность за нарушения.

    О каком пожизненном заключении для коррупционеров может задавать вопросы Зеленский, если отмена статьи 366 не позволит коррупционеров даже оштрафовать?

    Решение Окружного админсуда по увольнению директора НАБУ - это просто циничное издевательство над государством. Обвиненные в коррупции НАБУ судьи приняли решение об увольнении директора НАБУ! Ну как может существовать такой суд - это же оскорбление для государства?

    КС и ОАСК проявили полную безответственность и просто наплевал на государственные интересы и на антикоррупционную реформу.

    А Офис президента выпустил сегодня такое скромное заявление, будто ничего страшного не произошло: «предупреждаем всех, кто так или иначе заинтересован в разрушении наших антикоррупционных органов, от спекуляций и попыток создать государству институциональные проблемы».

    А кто же это заинтересован? Почему его нельзя назвать? Почему президент не может принять какие-то меры?

    А вот Слуга народа Егор Чернев назвал вещи своими именами: «Это антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов с ОПЗЖ, ведь именно «За майбутнє» и ОПЗЖ сделали представление в КСУ. Считаю, что Конституционный суд своим решением потерял легитимность, если не юридическую, то в глазах народа фактическую, и это гораздо важнее. А потому его состав должен быть заменен, а антикоррупционная реформа восстановлена. От наших западных партнеров поступают четкие сигналы, что Украина может потерять поддержку союзников»

    КС и ОАСК продолжают атаки против НАБУ, Высшего антикоррупционного суда, Фонда гарантирования вкладов, Национального банка. Политическое и судебное давление против всех, кто принимал участие в деле «Приватбанка» в ущерб интересам Игоря Коломойского возрастает. Большинство судей (но не все, по счастью), назначенных при Януковиче и Порошенко, оказались людьми коммерческими. Но воли их менять у новой власти нет - они чувствуют защиту.

    ОАСК находится в сфере влияния Оппозиционной платформы, и на этом фронте у Коломойского с Медведчуком общие интересы в этом вопросе.

    Удары по НАБУ и по антикоррупционной инфраструктуре направлены на срыв программы сотрудничества с МВФ. Из-за невыполнения Украиной обязательств по меморандуму о сотрудничестве с МВФ, государство  не может получить следующие транши кредита, и это не дает возможности закрыть чудовищный бюджетный дефицит - более 150 миллиардов.

    Коломойский показывает Западу, что договоренности с Зеленским невозможны без договоренности с ним. Коломойский показывает Зеленскому, что является самостоятельным центром влияния, который требует еще больших полномочий.

    Пока первый помощник президента Сергей Шефир ездит на доклады к Коломойскому, говорить о самостоятельности президента не приходится. Через Шефира Коломойский напоминает Зеленскому, что он сидит на крючке - ведь со счетов «Приватбанка» шли гонорары «95 кварталу».

    Что делать президенту? Определиться. Если Зеленский думает, что можно продолжать петлять между угрозами, и говорить, когда выгодно, мол, я ни причем к судам, я не вмешиваюсь - так зачем было обещать реформы и борьбу с коррупцией народу?  Главная реформа в государстве - реформа правосудия.

    Что делать?

    1. У президента есть большинство в Верховой Раде - необходимо срочное принятие законопроекта о перезагрузке Конституционного суда. Ведь это судьи назначены при Порошенко, при Януковиче - почему же их там продолжает держать новая власть?

    2. Петиция о ликвидации Окружного административного суда набрала 25 тысяч голосов, и Зеленский должен подать законопроект о ликвидации ОАСК и передачи его функций в Верховный суд, чего требует от нас меморандум с МВФ. Этот суд вообще не реформирован со времен Януковича - один законопроект и все.

    3. Вызвать Ивана Баканова и поставить задачу завершить экспертизу по определению ущерба в деле «Приватбанка». Экспертиза по Приватбанку лежит без движения уже целый год в экспертном центре СБУ.

    Законность статьи 366 должна быть в полном объеме восстановлена.

    Это не личный вопрос для президента - это субъектность нашего государства, это уважение к власти, это отношения с нашими союзниками.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Ігор Коломойський МВФ СБУ НАБУ корупція в Україні Конституційний суд Володимир Зеленський
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