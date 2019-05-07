Авіакатастрофа в Москві: з’явилися подробиці про стан постраждалої українки



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До лікарні імені Скліфософського доправили Тетяну Бєлік, яка, ймовірно, є громадянкою України

Українка сиділа в центрі літака і дивом врятувалася

Дев’ять осіб, які постраждали в авіакатастрофі в аеропорту «Шереметьєво», в тому числі і постраждала українка, залишаються в лікарнях Москви.

Про це повідомляє ТСН.

«В інституті Скліфосовського 4 пацієнтів. Одна важка пацієнтка 50 років з політравмою, з термоінгаляційною травмою, тобто, з опіком верхніх дихальних шляхів... опіки полум’ям не більше 15 відсотків відносно поверхні», – розповіла міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова про стан постраждалої українки Тетяни Бєлік.

Відомо, що Тетяна сиділа в дванадцятому ряду фактично в середині літака. Ті, хто були поруч і далі – в списку загиблих. Тетяна вижила дійсно чудом, можливо тому, що її крісло було біля проходу і вона встигла в останній момент покинути літак.

Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.