Окупований Севастополь демонструє небачені темпи зростання злочинності

У окупованому Севастополі злочинність зросла майже на 50%

Кримінал у кримському місті зростає паралельно із спробами Кремля змінити демографічну ситуацію в ньому

У окупованому Севастополі злочинність минулого року зросла на 44% в порівнянні з 2019 роком. Це – набагато вищий показник за зафіксовані на території Російської Федерації, повідомляє «Коммерсант».

Відзначимо, що найбільш значну частину злочинів у місті становлять ті, що відбуваються за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій (телефон, інтернет). Зокрема, згідно даних окупаційних служб, число таких злочинів в січні 2021 року в Севастополі збільшилося на 77% в порівнянні з січнем 2020 року.

За даними прокуратури Російської Федерації, на території Росії найбільший приріст злочинності демонструє Санкт-Петербург (+ 26,1%), та Ленінградська область (+ 12,8%).

При цьому прокуратура звітує про поліпшення криміногенної обстановки в Чечні (-16,9%), Північній Осетії (-15%) і Адигеї (-12,4%).

Як повідомлялося раніше, російська окупаційна влада попри підписані нею міжнародні договори, намагається змінити демографічний склад Криму та Севастополя, організовуючи переселення на півострів мешканців Російської Федерації. Будівництво, яке ведеться для переселенців, викликає протести з боку мешканців міста.

Днями стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проект «Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь».

При цьому члени Меджлісу висловили жаль, що у стратегію деокупації Криму не увійшла «низка принципових позицій», висловлених кримськими татарами.